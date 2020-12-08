Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligin 12'nci haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular idmanda önce kondisyon çalışması gerçekleştirdi, ardından çift kale maç yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN