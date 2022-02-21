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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı, İlyas Kaplan - Spor
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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

GZT Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.


Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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