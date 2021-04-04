Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Hes Kablo Kayserispor ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Salı günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeden Karadeniz ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında on bir oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalıştı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Denis Alibec ve Anton Maglica ise takımla birlikte çalıştırlar. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından havayolu ile Trabzon'a gidecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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