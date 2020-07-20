Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 26 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
20.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:06
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 26 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA