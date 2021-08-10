Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"
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Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ilk haftasında oynayacakları Altay maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ilk haftasında oynayacakları Altay maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, ilk hafta karşılaşmalarının her takım için önemli olduğunu belirtti.

Sezona iyi başlamak için uzun zamandır sıkı çalıştıklarını vurgulayan Koşukavak, "Sıcak İzmir'de lige yeni çıkan bir ekiple oynayacağız. Onlar da organize olmaya çalışıyorlar. Aslında benzerliklerimiz var. Onlar da bizim gibi çok yeni oyuncuya sahip. Lige iyi başlamak önemli. Çünkü iyi başlamadığınız zaman son iki sezondaki gibi zor geçiyor. Biz hazırlığımızı yaptık. İyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Koşukavak, bazı mevkilere transfer yapacaklarını ve temasta oldukları birkaç isim bulunduğunu da aktardı.

Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok ise kamp çalışmalarını tamamlayıp maç haftasına girdiklerini aktararak, "Şu anda takımımız hazır durumda. Altay maçına kilitlenmiş durumdayız. Analizlerimizi yapıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirok, Altay'ın uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Altay yeni bir ekip. Bunun avantajı da olabilir dezavantajı da. Bunu avantaja çevirebilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene çok daha derli toplu bir Kayserispor izleteceğiz. Sezona hem oyuncu grubuyla hem kulüp yapısıyla güzel işlerle başladık. İnşallah geçen yıl yaşananları tekrarlamayıp, üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izlettirmek istiyoruz. Takıma yeni gelen arkadaşların da uyumu gayet iyi. Sezon başından beri yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtma vakti geldi. Bunu başarabilirsek güzel günler göreceğiz."

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli" - Haberler Spor
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