Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep beraber hayal ettik ve başardık
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Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep beraber hayal ettik ve başardık

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep beraber hayal ettik ve başardık
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak yaptığı yazılı açıklamada, "Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak yaptığı yazılı açıklamada, "Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık" dedi.

Ligi 41 puanla düşme potasının hemen üzerinde tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak yazılı bir açıklama yaptı. Koşukavak, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Tutkumuz ve inancımızla beraber çok zor bir süreci geride bıraktık. Hep beraber İnandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Sayın Başkanımız Berna Gözbaşı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim. Yıllardır kahrımı çeken, gece gündüz alışan ekip arkadaşlarıma ve 20 boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan beni; saygı ve sevgi ile dinleyen, elinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularımıza, son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep beraber hayal ettik ve başardık - Haberler Spor
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