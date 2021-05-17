Kayserispor Teknik Direktörü Koşukavak Açıklaması
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Kayserispor Teknik Direktörü Koşukavak Açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Koşukavak Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımı Süper Lig'de tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederek "Hep beraber inandık ve başardık" cümlesi kurdu.

Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımı Süper Lig'de tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederek "Hep beraber inandık ve başardık" cümlesi kurdu.

2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da görev yapan 6.teknik direktör olarak görev yapan Yalçın Koşukavak, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ligdeki son maçımızı kazanıp sezona galibiyetle nokta koymak isterdik. İyi de futbol oynadık. Ama ikinci yarıda maçı kaybettik. Buna rağmen sezonu istediğimiz noktada tamamlayıp kümede kaldık. İçimizde buruk bir sevinç var" dedi.

Yalçın Koşukavak yazılı açıklamasında da "Tutkumuz ve inancımızla beraber çok zor bir süreci geride bıraktık. Hep beraber İnandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Sayın Başkanımız Berna Gözbaşı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim. Yıllardır kahrımı çeken, gece gündüz alışan ekip arkadaşlarıma ve 20 boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan beni; saygı ve sevgi ile dinleyen, elinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularımıza, son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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