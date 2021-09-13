Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: 'Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil"

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayserispor Teknik Direktörü Karaman:

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil. Yönetemez, yönetmesi mümkün değil. Üst düzey insanların birlikteliği önemli." dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil. Yönetemez, yönetmesi mümkün değil. Üst düzey insanların birlikteliği önemli." dedi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetin son derece önemli olduğunu, bu maçı geride bırakarak deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.

Kasımpaşa karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Karaman, "Kasımpaşa iyi bir takım. Galatasaray karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelebilen bir takım. Biz de deplasmanda Başakşehir'i yendikten sonra kendi evimizde çıktığımız maçı 3 puanla kapatmak istedik. Oyuncularımız bunu başardı. Zaman zaman oyunda iyi şeyler vardı. Zaman zaman geliştirmemiz gereken pozisyonları gördük." diye konuşu.

Kısa sürede ligde önemli iki maça çıkacaklarını ve bu sıkışık programda en iyisini yapmak için gayret ettiklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Dışarıda bekleyen 3 sakat oyuncumuz var. Onların da katılımıyla rekabet ortamı aratacak. Artık önümüzde çok ciddi bir Hatayspor maçı var. Hatayspor maçlarını seyrettik. Tempomuzun yüksek olması gereken bir maça çıkacağız. Ondan sonra da dönüp 2 gün sonra Galatarasay maçına çıkacağız. Sıkışık bir program var. Bu maç ve diğer maçta iş santranca döndü. Hem kadro olarak hem oyuncu arkadaşlarımızın bakış açıları olarak iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sakat oyuncular da aramıza geldikten sonra daha iyi bir takım olacağız. Pazar gününe kadar yüzde yüz hazır hale gelip, orada en iyi maçımızı oynayıp, 3 puanla dönmek istiyoruz."

"Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı"

Bir gazetecinin, Kasımpaşa maçı sonrası milli takım teknik direktörlüğü konusundaki önerisini hatırlatması üzerine Karaman, açıklamasının aynen arkasında olduğunu ifade etti.

Dünya futbolunu yakından takip ettiğini ve deneyimlerinden yola çıkarak A Milli Takımı bir kişinin yönetmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Karaman, şu görüşlerinin aktardı:

"Şenol (Güneş) hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına geçti. Görüştüğü insanlar da oldu. Avrupa Şampiyonası'nda, öncesinde, sonrasında bu oldu. Louis Van Gaal'a, yanındaki hocalar bakıyorsun, ya da Roberto Mancini'ye ve yardımcılarına bakıyorsun. Bunu söylerken de oradaki arkadaşları rencide etme adına değil... Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil. Yönetemez, yönetmesi mümkün değil. Üst düzey insanların birlikteliği önemli. Hep örnekler var. Löw'ün yanında kim vardı? Klinsmann vardı. Löw'ün yanında kim vardı? Hansi Flick vardı. Dünya şampiyonu olduğunda Löw'ün ekibi böyle bir ekipti. Kulüp takımlarında bizler bile ekip olarak yeterli değiliz. Ekibinde ne kadar iyi insan olursa, katkı o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla milli takımda bu durumun daha üst sevide olması lazım. Bu fikrimde de ısrar ediyorum."

Antrenman

Kayserispor, ligin beşinci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi

Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi

 Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler

Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Göksel Aleyna Tilki Vildan Atasever
Spor Max Meyer Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: 'Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:18:52. #1.12#