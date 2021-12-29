Kayserispor Teknik Direktörü Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARAMAN (AA) - Yukatel Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karaman, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Karaman, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşam kategorisinde ise Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Karaman, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yaptığını söyledi. AA çalışanlarının etkileyici ve başarılı çalışmalarına oylamada şahitlik ettiğini belirten Karaman, "Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Her sene yapılan bir oylamayla güzellikleri bize yansıtıyor. Bangladeş'teki çocukların evlerine ekmek götürme yolunda neler yaptıklarını anlatan bir fotoğraftan yana oyumu kullandım. Bunu görünce 'insan coğrafya kader olmamalı' diyor. Çok etkileyici bir fotoğraftı." dedi.

Dünyada son yıllarda önemli bir göçmen krizi yaşandığını, AA'nın da dünyanın dört bir yanında bunu kamuoyuna başarıyla aktardığını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Haber kategorisinde göçmelerin durumlarını anlatan fotoğrafa oy verdim. Son yıllarda göçmenler hayatlarını riske atarak, yaşadıkları şehirleri terk edip Avrupa'ya göç ediyorlar. Belarus'ta bu fotoğrafı çeken arkadaş müthiş bir kare yakalamış. Oradaki insanların kötü şartlara rağmen, imkansızlıklara rağmen hedefe gitmekteki kararlılıkları, dirençleri ve tüm Avrupa'nın da buna sessiz kalışı. Tabi Türkiye hariç. Bu konuda Türkiye tüm dünyaya örnek bir devlet. Misafirperverliği, yardımlaşması ve bu durumdaki insanlara kucak açmasıyla. Sporda da Mete Gazoz'u oyladım. Mete başarısıyla hepimizi gururlandırdı."