Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan ilk yarı değerlendirmesi Açıklaması

KARAMAN (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sezonun ilk yarısını geçtiğimiz sezonlara oranla iyi bir yerde 24 puan alarak tamamladıklarını fakat bunu başarı olarak görmediklerini söyledi.

2021-2022 sezonunun ilk yarısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaman, son iki sezonda ilk devreyi ya son sırada ya da düşme potasının içerisinde tamamlayan bir sürecin ardından bu yıl devreyi 24 puan toplayıp 13. sırada bitirerek o psikolojiyi aştıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin başına sezonun ilk maçı Altay karşılaşmasının ardından geldiğini anımsatan Karaman, "Altay maçından sonra görevi devraldım. Takıma geldiğimde transfer devam ediyordu. Tabii göreve gelişimizle Thiam transferini istedik, aldık. İki oyuncu daha talebimiz oldu. Hem ekonomik nedenler hem de maliyetin yüksek olması nedeniyle bu transferleri yapamadık." dedi.

İlk devre itibarıyla sakatlıklardan dolayı takımda kadro birlikteliğini kurmakta zorlandıklarını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Başkanımız Berna Hanım ciddi bir şekilde elini taşın altına koydu. Sezon başında 15 transfer yapıldı. Bu, kolay değil. Bir başkan kendi ekonomik katkısıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Bugün bu kişisel çaba olmasa biz de çok zorluklar yaşardık. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekir. Taraftar da takımının yukarılara oynamasını istiyor. Biz ligi bilen, birçok şehirde başkanlarla çalışan tecrübeli bir ekibiz. Devreyi 24 puanla tamamladık. Belki de 30 puan olabilirdi. Geldiğimde 8 sakat vardı. Macit 6 hafta yoktu, Gavronovic milli takıma gitti, sakat geldi. 'Oyuncu olmadan da oluyor' diyebiliyorlar. Oluyor ama bir maç olur. Taktik yaparsın, takım yüzde 100'ün üzerinde oynar ve netice alır. Lig uzun bir maraton, yarış içerisindesin. Bu her zaman tutmayabilir."

"Transferin tam yetkilisi Berna Hanım"

Ligin ilk yarısında özellikle iç sahada önemli bir performans sergilediklerini ve tek mağlubiyet aldıklarını anlatan Hikmet Karaman, "İlk devreyi 24 puanla bitirmek benim için başarı değil. Geldiğimde o artı iki transferi yapmış olsaydık başka şeyler konuşurdum ve gelecek her türlü eleştiriye de açık olurdum. Eldeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Fazla puan alabilir miydik, alabilirdik. Hiç kimsenin beklemediği galip geldiğimiz maçlar var. İç sahada en az gol yiyen takımız ve tek mağlubiyetimiz var. O da Trabzonspor maçıydı." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübünün büyük bir camia olduğunu ve devre arası ikinci yarı için hedeflerin ortaya konulması gerektiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Özellikle bazı konulara vurgu yapmak istiyorum. Siz takımdan ne bekliyorsunuz, teknik adamdan ne bekliyorsunuz? Bu beklentiler ligde ilk 5 mi ilk 10 mu ya da ligden düşmeyelim mi? Kayseri, büyük bir şehir, beklenti yüksek ama bu beklenti içerisinde de ekonomik yapı önemli. Berna Hanım hırslı, sürekli kazanmayı isteyen beraberlikten bile hoşlanmayan bir yapısı var. Bunun için de doğru kadro kurmak gerekiyor. Kulübün gerçek hedeflerinin ortaya konulup, ikinci yarı ona göre transfer politikası uygulanıp hareket edilmesi gerekiyor. Böyle olursa sağlıklı bir ikinci yarı bizi bekler. Ligde herkes 3-4 oyuncu alacak. Bizde de oynayan oynamayan oyuncu grubu var. Belki gitmek isteyen olacak. Sakatlarımız var. Thiam, Senegal milli takımına gidecek. Ne zaman kadroya döneceği belli değil. Dimitri'nin çapraz bağları gitti. Mensah yok. Bunlar önemli konular. Neticede transferin tam yetkilisi Berna Hanım. Oyuncularımız 2-3 gün izin yapacak ve kısa süre sonra Altay maçına çıkacağız. İkinci devre hafta içi maçların olduğu bir döneme gireceğiz. Burada oyuncu hiç dinlenmeden maçlara çıkacak. Bunun üstesinden gelmek için de çok dikkatli ve sağlıklı bir kadromuzun oluşması ve devam etmesi gerekiyor."

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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