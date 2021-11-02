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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın her iki takım için de önemli olduğunu söyledi.

KARAMAN (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın her iki takım için de önemli olduğunu söyledi.

Karaman, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 11. haftasında evlerinde 2-1 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtti.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Karaman, "Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Uzatma dakikalarında da olsa galip gelmeyi bildik. Oyuncularımız maçı hiç bırakmadı." diye konuştu.

Fenerbahçe maçının da zor geçeceğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim lig enteresan bir lig. Zaman zaman inişler çıkışlar oluyor. İki, üç maçlık seri yakaladığınızda farklı bir yere gelebiliyorsunuz. İki, üç maç kaybettiğinizde de çok farklı bir yere gelebiliyorsunuz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Önemli oyunculara sahip. Bizim karşılaşmadan önce bir Avrupa kupası maçı da oynayacak. Bu maç her iki takım için de çok önemli. Her iki takımın da varını yoğunu ortaya koyacağı bir maç olacak. Pazar günü mücadelesi yüksek bir maç olacak. Oyuncularımız Kayseri'yi temsil eden bir karakter ve yapıya sahip. Onlar da bu temsili lig sonuna kadar götürecektir."

Antrenman

Kayserispor, ligin 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu Açıklaması

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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