Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bizi zor bir maç bekliyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Bizi zor bir maç bekliyor. Hedefimiz ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek. Puanlar almak istediğimiz maçlar var. Heyecan devam ediyor" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, " Önemli bir haftayı geride bıraktık ama her hafta yeni bir final, yeni bir heyecan. Bu hafta da deplasmana gideceğiz. Rakibimiz Beşiktaş. Onlarda da bizde de eksik oyuncular var. Kadro derinliğine baktığın zaman, geçen sene hem milli takımda hem kendi takımlarında başarılı performansını çizip, Beşiktaş'a transfer olup kulübede bekleyen oyuncular var" diye konuştu.

Fırtına nedeniyle antrenman sahasında çalışamayan sarı kırmızılılar teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Abdullah Gül Üniversitesi içerisinde bulunan fitness çalıştı.