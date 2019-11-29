Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Şenol Güneş'e tacını geri verelim"

29.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş öncülüğünde başarılı bir performans göstererek yeniden tarih yazdığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bülent Uygun, A Milli Takım'ın Türkiye liginde yetişen ve Avrupa'da futbol oynayan genç oyuncularla iyi bir hava yakalayıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını vurguladı.

Bu başarıda en büyük payın A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ait olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Öncelikle Şenol Güneş'e tacını geri verelim. Milli takımı dünya üçüncüsü yaptığında, ona çok haksız eleştirilerde bulunduk. Kimi saçına, kimi elbisesine, kimi söylemlerine tepki verdi. Yine aynı hocamızla, rekorlar kırarak Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösterdik. Şenol Güneş, oyun sistemi, hocalık vasfı ve duruşuyla Türk futboluna zaten çok şeyler katmıştı. O yüzden Şenol hocanın önünde tabiri caizse şapka çıkarıyorum, asker selamı veriyorum. Böyle gençlerle bu başarıyı yakaladığı için tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda başarı yakalamaları için de dua ediyorum."

"Gençlerimizi hep saf dışı bıraktık "

Uygun, yabancı oyuncu sayısının gündemde olduğu bir dönemde kendisini iyi yetiştiren Türk gençlerinin Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadığını ve A Milli Takım'ın ayağa kalkmasında önemli rol üstlendiklerini belirtti.

Türk futbolcuların imkan bulduğunda yabancı oyuncuların bir adım önüne geçebileceklerini dile getiren Uygun, "Biz, yabancı oyuncuyla aynı değerde olan gençlerimizi hep saf dışı bıraktık. Burada büyük bir hata yaptık. Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı sayısını kademeli olarak indirerek, altyapı hocalarının maaşlarını ödeyerek, eğitmenleri de pro lisanslı antrenörlerle destekleyerek katkı vermesi lazım." diye konuştu.

Takımların yerli oyunculara önem vererek, ekonomik sıkıntılardan kurtulacağına inandığını dile getiren Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yetenekli gençleri yetiştirecek bir altyapıyla, yabancı sayısının düşüp yerli sayısının arttığını, tüm sorunlara rağmen ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırdığımızı görürüz diye düşünüyorum. En son 15 yaşındaki Emre Demir'i oynattığımızda, düne kadar bizim antrenmanlarımızı takip etmeyen gençlerin hepsi şimdi izliyor. Hepsinin gözünden ateş çıkmaya başladı. Dolayısıyla gençlere belli bir şansı sunduğunuzda, onlar size hemen tepki verip, ne kadar özverili, arzulu ve yetenekli olduklarını gösterebiliyorlar."

Kaynak: AA