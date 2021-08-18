Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
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Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
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