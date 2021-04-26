Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı
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Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını söyledi.

Tokgöz, "Takımımız sezon sonuna kadar Yalçın hocamıza emanet. Hocamızla uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah ligde kalır ve daha uzun süre takımın başında Yalçın hocayı görürüz." dedi.

Türkiye'de bir çok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor'un başındayken 28 Ocak 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak'ın sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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