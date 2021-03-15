Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı
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Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı

15.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:30
Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da, haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Yalçın Koşukavak'ın) Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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