Kayserispor Teknik direktör Hikmet Karaman: "Taş gibi bir takım olacağız"
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Kayserispor Teknik direktör Hikmet Karaman: "Taş gibi bir takım olacağız"

Kayserispor Teknik direktör Hikmet Karaman: 'Taş gibi bir takım olacağız'
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, bu hafta önemli bir deplasman maçına gideceklerini söyledi.

Rakiplerinin iki maçlık periyotta kazanamadığını, mutlaka farklı bir bakış açısı olacağını, belki de kadroda değişiklikler olabileceğini belirten Karaman, her şeye hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Kayserispor olarak kendilerini düşündüklerini ve oradan en iyi sonuçla geri dönmeyi hedeflediklerini kaydeden Karaman, "Sakat olan arkadaşlardan Mensah'ın geri dönmesi çok önemli. Thiam'ın aramıza katılması, transferde pay sahibi olan kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir transfer yaptılar. Hem Kayseri şehri adına hem Kayserispor kulübü adına. Berna başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." diye konuştu.

Bir bölgede açıkları olduğunu ve bunu başkana söylediğini belirten Karaman, şunları söyledi:

"O konuda da bildik oyuncu almak istiyoruz, bu bir gerçek. 2-3 sene top oynamamış, başka yere gitmiş, 3-5 ameliyat olmuş, 3-5 menajerle gelen oyuncu istemiyoruz. Bunları hep yaşıyoruz, çok önemli. Bildik oyuncu almamız gerekiyor. Thiam bildik oyuncu. Şu aşamada istediğim bölgedeki oyuncu bildik, Avrupa'daysa da bildik olması gerekiyor. Oynamış olması gerekiyor. Orayı da kapattığımızda inanıyorum taş gibi bir takım olacağız. Taraftarımıza, şehrimize alkışlanacak, izlenecek bir takım yapacağız. Öyle futbol oynayacağız. Bunun için hem transfer hem de önümüzdeki hafta oynayacağımız Başakşehir maçı bizim için çok önemli."

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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