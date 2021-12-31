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Kayserispor tatile çıktı

Kayserispor tatile çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'da futbolcular, ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte tatile çıktı.

Yukatel Kayserispor'da futbolcular, ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte tatile çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor'da teknik heyet ve futbolculara izin verildi. Ligin ilk yarısının son maçında Sivasspor'u mağlup eden, Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe maçında da 68 Aksasay Belediyespor maçını kazanarak moral depolayan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde 4 gün izine ayrıldı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında oynayacağı İzmir ekibi Altay maçı hazırlıklarına izin ardından 3 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Yukatel Kayserispor ile Altay maçı 9 Ocak Pazar günü Kayseri'de oynanacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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