Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti - Haberler Spor
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Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı.

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı.

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 10'a çıkardı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 53. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mame Thiam, taraftarları büyük sevince boğdu. Bu sırada, bir dükkanda maçı izleyen iki taraftar da Thiam'ın kullandığı penaltıyı filelere göndermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

İkilinin sevinci yüzleri gülümsetirken, o anlar kameralara yansıdı. - KAYSERİ

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Haber: Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti - Haberler Spor
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