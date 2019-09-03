Kayserispor taraftarından yeni marş

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.

03.09.2019 16:40
Kayserispor taraftarından yeni marş

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un taraftar grubu olan Kapalı Kale taraftarları, tribünleri hareketlendirecek yeni bir marş hazırladı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Tribün Lideri Çetin Uzunoğlu ve taraftarların yeraldığı toplantıda Ruh-i Revanım isimli marş seslendirildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının yeni marşı Ruh-i Revanım'ın sözleri şöyle:


Sen Ruh-i Revanım


Bitmeyen inancım


Kalbimdeki yaram


Başımdaki tacım


Derdime ilacım


Senle diner acım


Sensiz yaşayamam


Ölürüm Ben inan... - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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