Kayserispor taraftarından yeni marş

03.09.2019 16:40

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.



İstikbal Mobilya Kayserispor'un taraftar grubu olan Kapalı Kale taraftarları, tribünleri hareketlendirecek yeni bir marş hazırladı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Tribün Lideri Çetin Uzunoğlu ve taraftarların yeraldığı toplantıda Ruh-i Revanım isimli marş seslendirildi.



İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının yeni marşı Ruh-i Revanım'ın sözleri şöyle:



Sen Ruh-i Revanım



Bitmeyen inancım



Kalbimdeki yaram



Başımdaki tacım



Derdime ilacım



Senle diner acım



Sensiz yaşayamam



Ölürüm Ben inan... - KAYSERİ

Kaynak: İHA