Kayserispor taraftarından Galatasaray maçı öncesi takımlarına araç konvoylu destek

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'da taraftarlar, araç konvoyu oluşturarak takım otobüsüne stada kadar eşlik etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'da taraftarlar, araç konvoyu oluşturarak takım otobüsüne stada kadar eşlik etti.

Sosyal medyadan organize olan Kayseri ekibinin taraftarları, Galatasaray maçı öncesi araçlarıyla kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın stada uğurladığı takıma, taraftarlar yoğun tezahüratta bulundu.

Önlem alan polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı taraftarlara uyarılarda bulundu.

Takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu konvoy eşliğinde maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na geldi.

Öte yandan, stat dışındaki bazı taraftarlar da meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.

Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün