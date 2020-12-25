Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı
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Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

25.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:33
Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

Hes Kablo Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale açıklama yaptı.

Süper Lig'de sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Kapalı Kale taraftar grubu yaptığı açıklamada, "Geride bırakmış olduğumuz 13 maçın sonunda 2 galibiyet alarak sadece 10 puan toplamış bulunmaktayız. Her ne kadar geçen sezon sonunda kamuoyu ve taraftarlarımızca kulüpte bir futbol aklının olmadığını ve acilen gerekli tedbirlerin alınması gerektiği üzerine basıla basıla söylense de bu uyarılar dikkatte dahi alınmamıştır. Oysa ki kadrodaki ruhsuz futbolcuların üzerine sezon başı yapılan yanlış transferler bugünlerin habercisiydi. Buradan tüm Kayserispor camiasına sesleniyoruz. Herkesin kendine çeki düzen verip Kayserispor armasının ve formasının ağırlığını anlaması gerekmektedir. Aksi halede gerçek Kayserispor sahiplerinin Karpuzatan tesislerine ziyareti kaçınılmaz olacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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