Kayserispor taraftarından Carlos Mane'ye çağrı
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Kayserispor taraftarından Carlos Mane'ye çağrı

Kayserispor taraftarından Carlos Mane'ye çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un kadrosuna katmak istediği Carlos Mane için Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan çağrı yaptı.

Yukatel Kayserispor'un kadrosuna katmak istediği Carlos Mane için Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan çağrı yaptı.

Kayserispor taraftarı, Portekizli oyuncuya sosyal medyadan 1 hafta önce yüklediği fotoğrafa, 1-2 saat içinde binlerce yorum yaparak "Come to Kayserispor" dedi. Prensipte anlaşmaya varılan Portekizli futbolcunun teklifi kabul etmesini bekleyen Yukatel Kayserispor'da sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal paylaşım sitelerindeki Mane hesabının altına "Come to Kayserispor" mesajları yazarak teklifi kabul etmesi için çağrıda bulundu. Mane'nin fotoğrafının altına Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah da aynı çağrıyı yaptı.

Diğer yandan Kayserispor'un kendisine yaptığı teklife sıcak bakan Portekizli kanat futbolcusunun bugün içerisinde net kararını vermesi istendi. Geçen sezon Portekiz'in Rio Ave takımında oynayan ve 32 maçta 6 gol atıp 2 asist yapan 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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