Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
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Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, 40. haftada yarın sahasında Gaziantep ile karşılaşacak.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, 40. haftada yarın sahasında Gaziantep ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı 37 maçta 9 galibiyet 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 39 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 17. sırada bulunuyor.

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor, 41. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir, ligin son haftasında ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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