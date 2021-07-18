Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi Açıklaması
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Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi Açıklaması

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, takımdan giden oyuncuların yerine kaliteli transferler yapacaklarını ifade ederek, "Taraftarımız endişelenmesin.

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, takımdan giden oyuncuların yerine kaliteli transferler yapacaklarını ifade ederek, "Taraftarımız endişelenmesin. Güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ali Naibi, "Aramızdan ayrılan futbolcular oldu. Aramıza yeni katılacak isimler olacak. Bundan sonra daha çok katılan olacak. Tüm bunlar plan dahilinde gelişiyor. Güçlenmeye devam edeceğiz. Hala da takıma katmak istediğimiz bir iki oyuncu daha var. Görüşmelerimiz sürüyor. Umarım güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi.

Ali Naibi, "Taraftarlarımızından bu konuda sabır bekliyoruz. Son 2 sezonda başarısız olmuş bir kadro var. Buradan ayrılanların kulübe ekonomik katkısı da oluyor. Planlarımız doğru bir şekilde devam ediyor. Taraftarımız hiç merak etmesin. Transfer süreç işi. ne kadar beklerseniz o kadar avantajlı isimler yakalayabilirsiniz. Önümüzde bir lig maçımız var. O zamana kadar eksiklerimizi gidermek istiyoruz" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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