Kayserispor-Sivasspor rekabetinde 25. randevu

23.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:08

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 24 maçtan 8'ini Kayserispor, 6'sını Sivasspor kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Gol sayılarında da Kayserispor'un, Sivasspor'a 40-28 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonki maçları Kayserispor, evinde 2-0, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Kayserispor ile Sivasspor, Kayseri'de 13. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında Kayseri'de yapılan 12 lig maçında ev sahibi ekip 4, Sivasspor 1 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızıların evindeki 21 golüne, kırmızı-beyazlılar 12 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

Kayserispor-Sivasspor rekabetinde geride kalan maçlarda en farklı skora sarı-kırmızılılar imza attı.

2005-2006 sezonunda Sivas'ta yapılan maçtan Kayserispor 5-0 galip ayrıldı.

Sivasspor ise rakibini 2013-2014 sezonunda 3-0 mağlup ederek, en farklı skora ulaştı.

İki komşu ilin takımı arasında en gollü karşılaşma ise 2011-2012 sezonunda ev sahibi ekibin 6-2 kazandığı maçta yaşandı.

Sivasspor, tek galibiyeti Bülent Uygun yönetiminde aldı

İki takım arasında Kayseri'de oynanan maçlarda Sivasspor tek galibiyetini, şu anda sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun yönetiminde 13 Nisan 2008'de 1-0'lık skorla aldı.

Sivasspor'a Kayseri'deki tek galibiyet sevincini yaşatan Bülent Uygun, Kayserispor'un başında ilk kez kırmızı-beyazlı takıma karşı mücadele verecek.

"Sivasspor ile ebedi dost, ezeli rakibiz"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Sivasspor ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını, sahadan 3 puanla ayrılıp bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın çok iyi çalıştığını ve moral motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futbolculara geçtiğimiz günlerde ödemelerini yaptık. Oyuncularımız hem fiziksel hem psikolojik hem de moral olarak çok iyi durumdalar. Sivasspor karşısında bu olumlu ortamın yansımasının olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile aralarında geçmişten gelen tatlı bir rekabet olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Sivasspor ile ebedi dost, ezeli rakibiz. İki takım arasındaki maçlar her zaman çekişmeli geçmiş ve ilgiyle takip edilmiştir. Sivasspor haftaya lider girdi ama Fenerbahçe de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Zaten sahamızda Sivasspor'a karşı büyük üstünlüğümüz var. Bu zamana kadar bizi burada bir kez yenebildiler onda da hocaları Bülent Uygun'du. Şimdi Bülent hoca da bizde olduğuna göre ibre bu maçta bizi gösteriyor."

Kaynak: AA