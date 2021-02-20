Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
20.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:28
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Kayserispor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin