Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:20
Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Demir Grup Sivasspor ile ???????Hes Kablo Kayserispor, 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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