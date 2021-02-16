Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:12
Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, yoğun kar yağışı altında tamamlandı.

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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