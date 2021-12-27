Kayserispor-Sivasspor maçının ardından

KARAMAN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, iyi bir oyun ve net bir skorla maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 25 dakikada 3 gol bulduklarını ve ikinci yarıda oyunu kontrol ederek maçı tamamladıklarını belirtti.

Tüm oyuncularının görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini dile getiren Karaman, "Sivasspor iyi bir takım, haftalardır da maç kaybetmiyordu. İki stoperimiz yoktu ama oyunumuzdan taviz vermedik. Takımda herkes üzerine düşen görevleri yaptı. Taraftarımız da destekleriyle 12. adam olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Sezona şanssızlıklarla başladıklarını, birçok oyuncudan sakatlıklar nedeniyle verim almakta zorlandıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Taraftar bizden yukarılara oynayan bir takım istiyor. Ben Altay maçından sonra geldim. Thiam'ı istedim, aldılar. İki oyuncu daha almamız gerekiyordu. Hep birlikte oturup ikinci yarı için hedefimizin ne olduğunu ortaya koymamız gerekli. Çok büyük umutla transfer ettiğimiz bir oyuncu, daha antrenmana çıkmadan ameliyat oldu. Daha sonra Mensah'ın sakatlanması bizi etkiledi. Uğur Demirok yoktu. Gavranovic sakattı. Takım bütünlüğünü sağlamakta zorlandık. Bugün de takımın iki stoperi yoktu. Teknik adam olarak ekibimle birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz."

"Baktığımızda 4 ya da 5 oyuncuya ihtiyacımız var"

Transfer çalışmalarıyla ilgili Karaman, "İkinci yarıda yukarıları hedefliyorsak nokta transferler yapmak zorundayız. Bildik transfer olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısının sıkışık bir takvimde oynanacağını ve bunun da takımları zorlayacağını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Kayserispor sezon başında büyük bir oyuncu sirkülasyonu yaşadı. Gelip giden oyuncular kulübün ekonomisine ve yapılanmasına zarar verdi. 30 Aralık'ta kupa maçımız var. Yabancı oyuncular izin istiyor. Yerliler de izin istiyor. 9 Ocak'ta Altay'la lig maçımız var. Biz ne zaman hazırlanacağız. Planlamada sıkıntılar var. Oyuncularımızı ve bizi çok sıkışık bir dönem bekliyor. Ben teknik direktör olarak ligin ikinci yarısına transferlerle çıkmak isterim. Ama transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. Zaman zaman başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla sohbet ediyorum. Bizim baktığımızda 4 ya da 5 oyuncuya ihtiyacımız var."

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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