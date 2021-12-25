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Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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