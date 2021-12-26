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Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve Dimitorios Kolovetsios forma giyemeyecek. Geride kalan 18 hafta sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Kayserispor, toplam 21 puan topladı.

Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma da Ümit Öztürk düdük çalacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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