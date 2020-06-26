Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı. İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Kaynak: AA