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Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
26.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:50

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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