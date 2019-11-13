Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

13.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:18

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Uygun: "Kayserispor ayağa kalkacaktır"

Teknik direktör Bülent Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki lig maçında yaşanılan sakatlıkların takımın moralini bozduğunu ancak toparlanacaklarına inandıklarını vurguladı.

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Uygun, "Bu durum futbolcuları ister istemez demoralize etti. Öncesinde de sakat olan futbolcularımız vardı. Gençlerbirliği kadrosunda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bir stoper mevkisi için dört kişinin yerinde oynama yaptık. Elimizdeki kadronun kısıtlı olması, kötü oynamadığımız maçta kayıp yaşamamıza sebep oldu." diye konuştu.

Çalışmalara tekrar başladıklarını ifade eden Uygun, şunları söyledi:

"Bu hafta çalışma haftası. Yakın temas oyunları, özellikle kuvvet çalışması yapacağız. Bundan sonraki süreçte Kayserispor, karakterli sporcularla birlikte, daha da ayağa kalkacaktır. Bundan şüphemiz yok. Kayserispor'u inşallah çok daha güzel bir duruma getireceğiz. Gençlerbirliği maçını kazansaydık puan farkını azaltıp, altımıza iki takımı alıyorduk ve üst tarafı yakalamış oluyorduk. Belki geriden gelmenin avantajlarını yaşayacağız. Ben bunu oyuncularıma anlatıyorum."

Milli takım arasında hazırlık maçı yapmayı düşünmediklerini dile getiren Bülent Uygun, "Çünkü günde çift antrenman yaparak hazırlanmayı tercih ettik. Maç oynarsak, sakatlık ihtimali yüksek. Kadro yapımız geniş değil. Gençlerimiz daha çok alternatif durumda. Olası sakatlık bizi daha kötü duruma götürür. Burada çok kaliteli futbolcular bulunuyor. Sadece birliğe, beraberliğe, taktiğe, çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'ın performanslarına değinen Uygun, bu iki ismin Kayseri'nin gururu olduğunu, onlarla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Emre ve Nurettin'in gelişimini yakından takip ettiğini aktaran Uygun, "Onların her şeyiyle sportif direktörümüz yakından ilgilenecek. Gelişmelerini sağlayacağız. Kayseri'deki yabancı dil eğitim kurumlarıyla anlaştık. Oralarda eğitim almalarını sağlayacağız. Onları destekleyeceğiz. Oynayacaklar, gelişecekler, çalışacaklar. Onlar bu ülkede bir idol olarak dünya futbol arenasında yerlerini alacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA