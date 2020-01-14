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Kayserispor Simao'dan vazgeçti

Hes Kablo Kayserispor, Portekizli David Simao'yu transfer etmekten vazgeçti.

14.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:21
Kayserispor Simao'dan vazgeçti

, Portekizli David Simao'yu transfer etmekten vazgeçti.


Hes Kablo Kayserispor, 'ın AEK Atina takımında oynayan David Simao'yu transfer etmeyecek. 30 yaşındaki Simao'nun sağlık raporlarında sorun olduğu ve bunun için vazgeçildiği öğrenildi.


Hes Kablo Kayserispor, David Simao'dan vazgeçince Brezilyalı Gustavo Campanharo transferine ağırlık verdi. 28 yaşındaki orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynayan ancak bu sezon hiç maça çıkmayan Gustavo'nun bugün Kayseri'de olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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