Kayserispor, sezon açılışını Genoa ile oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak
İstikbal Mobilya Kayseispor, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı oynayarak yeni sezonu açmayı planlıyor.
İstikbal Mobilya Kayseispor, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı oynayarak yeni sezonu açmayı planlıyor.
Avusturya'da kampını tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonu Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda İtalya Serie A takımlarından Genoa ile yapacağı maç ile açmayı planlıyor.
11 Ağustos tarihinde oynanması planlanan hazırlık maçı için iki kulübün yetkilileri arasında görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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