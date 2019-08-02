Kayserispor, sezon açılışını Genoa ile oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak

İstikbal Mobilya Kayseispor, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı oynayarak yeni sezonu açmayı planlıyor.

2.08.2019 15:06
Kayserispor, sezon açılışını Genoa ile oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak

İstikbal Mobilya Kayseispor, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı oynayarak yeni sezonu açmayı planlıyor.

Avusturya'da kampını tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonu Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda İtalya Serie A takımlarından Genoa ile yapacağı maç ile açmayı planlıyor.

11 Ağustos tarihinde oynanması planlanan hazırlık maçı için iki kulübün yetkilileri arasında görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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