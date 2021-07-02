Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
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Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor Kulübünün teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor Kulübünün teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.

Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek - Haberler Spor
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