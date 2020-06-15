Kayserispor salonda çalıştı Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.Cuma günü Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olduktan sonra kente dönen ve yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılar, pazar gününü izinli geçirmişti. Kayseri takımı bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde Cumartesi günü oynayan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Kaynak: DHA