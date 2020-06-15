Kayserispor salonda çalıştı
Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.
15.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:27
Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.Cuma günü Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olduktan sonra kente dönen ve yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılar, pazar gününü izinli geçirmişti. Kayseri takımı bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde Cumartesi günü oynayan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Kaynak: DHA