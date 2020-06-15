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Kayserispor salonda çalıştı

Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Kayserispor salonda çalıştı
15.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:27

Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.Cuma günü Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olduktan sonra kente dönen ve yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılar, pazar gününü izinli geçirmişti. Kayseri takımı bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Robert  Prosinecki gözetiminde Cumartesi günü oynayan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. 


Kaynak: DHA

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