Kayserispor sahaya iniyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın ilk antrenmanını yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın ilk antrenmanını yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00"da yapacağı ilk antrenman ile start vereceği duyuruldu.
Kadir Has Tesisleri'nde yapılacak olan ilk antrenman, basın mensuplarına ve taraftarlara açık olacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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