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Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1

13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

15.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 2-0

17.Hafta Kayserispor-Gaziantep 0-0

19.Hafta Kayserispor-Sivasspor 3-1

20.Hafta Kayserispor-Altay 1-0

22.Hafta Kayserispor-Başakşehir 1-0

24.Hafta Kayserispor-Hatayspor 4-3

26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1 - KAYSERİ

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Haberler

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