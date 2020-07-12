HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor
12.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:42

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, Çaykur Rizespor maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.

Kayserispor, Gaziantep FK'yi yenerek hem iç sahadaki seriyi sürdürmek hem de ligde kalma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.

"Zoru başaracağımıza inanıyoruz"

Kayserispor'daki değişimi AA muhabirine anlatan Prosinecki, takımı devraldığında yeni bir yönetim ve sıkıntılı bir kadronun olduğunu belirtti.

İlk yarıda 17 maçta sadece 10 puan alabilmiş moralsiz bir takımı devraldığına dikkati çeken Hırvat teknik adam, "İyi bir ara transfer ve kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte çok çalıştık. Çalışmaktan başka çaremizin olmadığını biliyorduk. Yeni gelen oyuncularla iyi bir takım ruhu oluşturduk. Özellikle son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık ancak hedefimize ulaşmak için çıkışı sürdürmek, kalan maçlarda da aynı performansı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Prosinecki, Türkiye liginin çok zor olduğunu belirterek, "Takımların birbirine eşit olduğu, dengeli bir lig. Her takımın birbirini yenebileceği sert bir lig. Böyle bir ortamda ligde kalmak gerçekten zor. Biz bu zoru başaracağımıza inanıyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kayserispor'un bende farklı bir yeri olmasaydı gelmezdim"

Kayserispor yönetiminin teklifini kabul etmesinde iki önemli sebebin olduğunu anlatan Prosinecki, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi ve Kayserispor'u sevmeseydim kötü durumdaki bir takımın teklifini kabul etmezdim. Kayserispor'un bende farklı bir yeri olmasaydı gelmezdim. Bu durumdaki bir takıma çoğu hoca gelmez fakat benim Kayserispor'la özel bir bağım var. Bu yüzden gelmek istedim. Bunun yanında böylesine zor günler geçiren bir takıma gelmemde Berna Gözbaşı'nın azmi ve savaşma isteğinin önemi büyük. Bana ilk teklif getirdiğinde hedeflerinden, neler yapmak istediğinden bahsetti, sözler verdi. Verdiği sözleri birer birer tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Biz lige havlu atmadık, atmayacağız. Bizim direnme ruhumuzun Kayserispor'a bir alışkanlık kazandırmasını umuyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak Sağlık
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ali Palabıyık Serdar Gürler Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:42:11. #1.15#
title