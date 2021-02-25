Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

25.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:44
Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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