Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
25.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:44
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin