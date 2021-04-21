Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kayserispor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü'nün başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul