Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig ekibi Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Süper Lig ekibi Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayserispor, Gençlerbirliği ile oynanan maça usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ise Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isim oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı