Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
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Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig ekibi Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayserispor, Gençlerbirliği ile oynanan maça usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ise Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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