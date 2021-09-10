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Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki Açıklaması

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Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki Açıklaması

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, bu sezon Kayserispor'un sıkıntılı bir süreç yaşamadan başarılı bir dönem geçireceğine inandığını söyledi.

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, bu sezon Kayserispor'un sıkıntılı bir süreç yaşamadan başarılı bir dönem geçireceğine inandığını söyledi. Mehmet Özhaseki, elbirliği ile Kayserispor'u ayakta tutmaya gayret edeceklerini belirtti.

Kadir Has Tesislerine giderek Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüşen Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bugün buraya uzun süredir gelmediğim için suç bastırmaya geldim. Hem de Teknik Direktör Hikmet Karaman'a 'hayırlı olsun' demek için geldim. Hem de Berna hanımın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedim. Kendilerine de başarılar diliyorum" dedi.

Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, "Berna hanım geldikten sonra da 100'e yakın futbolcunun dosyasını çözdü. Ömrümde ilk defa bir bankanın genel merkezine gittim. Kayserispor için, Berna hanım için. El birliği ile bu takımı ayakta tutacağız. Bu şehrin takımı. Bu şehrin iftihar vesilesi. Berna hanım bırakın parmağını kolunu kaptırmayı bütün bünyesi ile girdi işin içine. Tayyip beye de söyledim. İçimizde bulabildiğimiz tek babayiğit Berna hanım dedim. Allah razı olsun kendileri de Berna hanımı tanıyor iltifat ediyor. Berna başkan Kayserispor için üzerine düşeni yapıyor. Hikmet hoca da gece gündüz demeden adeta deli gibi çalışıyor. Durmadan taktik geliştiriyor. Bu çalışmaya da bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun karşılığında başarı geleceğine inanıyorum. Daha güzel günler Kayserispor'un olacaktır diye düşünüyorum" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki Açıklaması

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