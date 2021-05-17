Kayserispor, olağan genel kurula gidiyor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 30 Mayıs'ta olağan genel kurul yapacak.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 30 Mayıs'ta olağan genel kurul yapacak.

Ligi 41 puanla düşme potasının hemen üzerinde tamamlayan Hes Kablo Kablo Kayserispor, genel kurula gitmeye hazırlanıyor. Kulüpten yapılan açıklama, "Kayserispor Kulübü Derneği'nin olağan genel kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.05.2021 Pazar günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda saat 11.00'de yapılacaktır. Toplantıda yeter sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantı 06.06.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan edilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN