Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i transfer etti
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Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i transfer etti

01.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:20
Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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