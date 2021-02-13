Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

13.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:46
Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, bir puan aldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, bir puan aldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Petrescu, "Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir gol attık, iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim çok çabaladık. Pozisyon yakaladık. Bir puan aldığımız için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var." ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman: "Takımın mücadelesi beni heyecanlandırdı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Hikmet Karaman ise zor bir maçtan 10 kişi kalmalarına rağmen berabere ayrıldıklarını belirtti.

Karaman, 75 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarını vurgulayarak, "Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı." dedi.

Takım anlayışını teknik anlamda değiştireceklerini ve geliştireceklerini dile getiren Karaman, gol atma konusunda, hücum oyununu ortaya koyacaklarını anlattı.

Mustafa Tokgöz: "Maalesef 3 puanı alamadık"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise istekli çıktıkları karşılaşmadan 3 puan alamadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Maalesef 3 puanı alamadık. Oyuncularımızın istek ve arzunu herkes gördü ama gole çeviremedik. Çok pozisyon bulduk. İlk dakikalardaki golümüzün iptal edilmesi hakem için talihsiz bir karardı. Maç içindeki şiddetli harekete VAR müdahale edemiyor. Hakemin gözünün önünde olan bir olay ama o golün iptal edilmesi tamamen bir facia. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 3 puanı elimizden kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara 3 puan hedefiyle çıkacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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