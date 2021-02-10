Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
10.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:06
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin