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Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

23.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:14
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA
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